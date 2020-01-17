Хабаровск, , 07:43 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Хабаровского края незамедлительно начать проверку инцидентов, связанных с выгулом агрессивных собак без поводков и нападением их на людей и других собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ.

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Поводом для вмешательства федеральной структуры стала жалоба жителя Хабаровского края. Его маленького терьера загрызли крупные агрессивные псы, которых хозяин выгуливал без поводков. Пострадал и сам хозяин, и другие собаки, которых выгуливали на поводках. Мужчина обращался в МВД в Хабаровском крае, но там повода для вмешательства не усмотрели. Об этом на НТВ вышел сюжет.

«А ведь в числе пострадавших могли оказаться и дети, гуляющие поблизости», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил провести проверку всех обстоятельств инцидента и незамедлительно доложить в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Комсомольске-на-Амуре два огромных стаффордширских терьера напали на женщину, находившуюся на седьмом месяце беременности, они нанесли ей множественные травмы и рваные раны ног и рук, женщина, как могла, защищала живот. По словам соседей женщины, проблема не в собаках, а в их хозяйке — дама любила «заложить за воротник», а, будучи пьяной, «развлекалась», натравливая стаффов на прохожих.