Сингапур, , 05:51 — REGNUM В связи с угрозой коронавируса главный авиаперевозчик Сингапура Singapore Airlines усилил профилактические меры на всех своих рейсах, выполняемых в Китай. Об этом 23 января сообщает телеканал CNA.

В числе принимаемых мер — возможность воспользоваться защитными масками и специальными дезинфицирующими средствами на рейсах всех компаний, входящих в группу, в том числе бюджетных перевозчиков SilkAir и Scoot.

В соответствии со стандартной процедурой, пассажиры с подозрительными симптомами сразу же после приземления будут передаваться медицинским работникам. Для отслеживания прибывающих пассажиров с повышенной температурой в аэропорту Сингапура Чанги уже установлены более тридцати тепловых сканеров.

Сингапур связывает с китайскими городами более 430 рейсов в неделю. По словам министра здравоохранения города-государства Гань Ким Юна, проникновение нового коронавируса в Сингапур — вопрос времени, учитывая ежедневный пассажиропоток, в том числе из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, число заболевших в Китае коронавирусом нового типа уже более 570 человека.