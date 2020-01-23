Мехико, , 02:53 — REGNUM Сохранять спокойствие и не сеять панику в связи с возможным появлением в Мексике первого инфицированного коронавирусом призвала граждан глава управления здравоохранения штата Тамаулипас Глория Гамбоа. Об этом 22 января сообщает телеканала Televisa.

«Этот новый штамм не распространяется в Мексике, это случайность, когда человек азиатского происхождения навестил родственников в том же городе, где произошла вспышка заболевания», — заявила Гамбоа.

Предполагается, что результаты лабораторных исследований, которые станут известны 25 января, не подтвердят заражение. А у пациента окажется только лишь «ещё один случай гриппа или простудного заболевания».

По словам Гамбоа, родственники, которых 57-летний пациент навещал в Китае, здоровы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мексике, в штате Тамаулипас на севере страны, были зафиксированы два случая заболевания, предположительно, новым типом коронавируса. В одном из них заболевание коронавирусом подтверждено не было, другой заболевший находится под наблюдением врачей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Мексики изучают возможный случай заражения коронавирусом