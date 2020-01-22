Москва, , 17:42 — REGNUM В Замоскворецком суде Москвы начался допрос Обуссон Блессинг, потерпевшей по делу о торговле людьми и вовлечению в рабство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Рассмотрение дела отложено на 27 января. Дело находится в стадии допроса потерпевшей», — сообщает собеседник агентства.

В начале года в СМИ появилась информация о том, что против выходцев из Нигерии Гифта Иманюсей и Джулиуса Дэвида возбуждено уголовное дело по ст. 127.1, ч. 2. («Торговля людьми»).

Обуссон Блессинг прибыла в Россию в 2018 году. По версии следствия, обвиняемые привезли её на квартиру, избили и отобрали документы — паспорт и международный сертификат для посещения футбольных матчей чемпионата мира — Fan ID.

После чего её заставили заниматься проституцией. Один из клиентов предложил обвиняемым выкупить у них Блессинг за два миллиона рублей. Нигерийцев арестовали во время проведения сделки.