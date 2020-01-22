Житомир, Украина, , 14:12 — REGNUM Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность крупной преступной группы, промышлявшей производством и продажей синтетических наркотиков. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе ведомства.

В Житомирской области были задержаны 13 человек, в числе которых руководитель местной общественной организации и один боевик ВСУ.

По данным правоохранителей, преступники заказывали компоненты наркотиков по интернету, постоянно меняли своё месторасположение, а встречались с заказчиками в одной из автомастерских Житомира.

«По оперативной информации, ежемесячно наркогруппировка синтезировала и сбывала до трёх килограммов амфетамина, что по ценам «чёрного рынка» составляет почти 1,2 млн грн (около $50 тыс. — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Напомним, хранение наркотиков стало самым распространённым преступлением, зафиксированным в метрополитене Киева в 2019 году.

Читайте также: В 2019 году в метро Киева зафиксировали более 800 преступлений