Житомир, Украина, 22 января 2020, 14:12 — REGNUM Сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность крупной преступной группы, промышлявшей производством и продажей синтетических наркотиков. Об этом сообщили 22 января в пресс-службе ведомства.
В Житомирской области были задержаны 13 человек, в числе которых руководитель местной общественной организации и один боевик ВСУ.
По данным правоохранителей, преступники заказывали компоненты наркотиков по интернету, постоянно меняли своё месторасположение, а встречались с заказчиками в одной из автомастерских Житомира.
Напомним, хранение наркотиков стало самым распространённым преступлением, зафиксированным в метрополитене Киева в 2019 году.
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