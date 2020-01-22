Эрбиль, Ирак, 22 января 2020, 14:10 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана объявили об изъятии 130 кг героина, об этом 22 января сообщает Kurdistan24.
Спецоперация была проведена управлением по борьбе с наркотиками курдской автономии совместно с курдским агентством безопасности Парастин.
«Совместная спецоперация привела к аресту трех подозреваемых и конфискации 130 кг героина», — говорится в заявлении правоохранительных органов, цитируемых изданием.
Напомним, на прошлой неделе в Иракском Курдистане были арестованы двое подозреваемых в контрабанде запрещенных наркотических препаратов, у них были изъяты 27 кг героина.