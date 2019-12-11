Уфа, , 14:04 — REGNUM В Уфе 16-летнего подростка подозревают в изнасиловании 17-летний девушки из своей школы. Об этом 11 декабря сообщает UfacityNews.ru, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации издания, 10 декабря в полицию поступило заявление от матери потерпевшей об изнасиловании школьницы.

В заявлении женщина сообщила, что насилие в отношении дочери якобы произошло 7 декабря в квартире их общего знакомого. Все трое подростков учатся в 11-м классе одной из школ Уфы.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.