Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM В столице Среднего Урала оштрафована микрофинансовая организация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

ООО МКК «Смартмани.ру» назначено административное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей согласно постановлению судьи Кировского районного суда.

Причиной штрафа стало правонарушение. Заёмщик не успел погасить задолженность в необходимый срок, после чего организация регулярно звонила отцу гражданина, иногда до восьми раз в сутки. Мужчина не выдержал давления и обратился в УФССП России по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года средний заём «до зарплаты» вырос почти на 5% в России. Заметнее всего микрозаём вырос в Кемеровской, Белгородской, Иркутской и Свердловской областях.

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