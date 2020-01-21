Екатеринбург, , 23:10 — REGNUM Молодой екатеринбуржец мог столкнуться со снегоуборочной машиной из-за наушников. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявили изданию в мэрии, уже определён водитель трактора, который чистил тротуар рядом с Главпочтамтом. Рабочий чистил тротуар по контракту с ДЭУ Кировского района.

По словам водителя, молодой пешеход был в наушниках и не обратил внимание на выставленные рядом знаки и технику, из-за чего и произошло ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло днём 21 января рядом с Главпочтамтом. В причинах ДТП разбираются представители ГИБДД.

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