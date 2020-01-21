Осло, , 20:33 — REGNUM Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета в аэропорту города Конгсвингер в Норвегии. Об этом 21 января сообщает Норвежское телеграфное бюро.

Авиакатастрофа произошла при посадке. На борту самолёта было два человека. Погибшему было 72 года. Второму человеку, находившемуся на борту самолёта было 78 лет, он получил травмы при крушении.

Пострадавший был госпитализирован. О характере полученных им травм и его состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают спасатели, врачи, полиция и пожарные. Начато расследование авиапроисшествия. Причина и обстоятельства ЧП выясняются.

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