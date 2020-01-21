Москва, , 18:34 — REGNUM Власти Российской Федерации в связи с распространением в Китайской Народной Республике нового короновируса приняли решение существенно усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российско-китайскую границу. Об этом сегодня, 21 января, заявила исполняющуая обязанности вице-премьера России Татьяна Голикова.

Напомним, новая мутация короновариуса начала распространяться в Китае в мегаполисе Узань, расположенном на берегах реки Янцзы. Вскоре было установлено, что вирус передает от человека к человеку. При этом первоначально эпидемиологи считали, что он распространяется через зараженные продукты.

Его назвали коронавирус 2019-nCoV. У зараженных он вызывает острую пневмонию. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань на рынке морепродуктов, из-за чего эксперты предположили, что он распространяется через продукты из мясо продававшихся там морских млекопитающих.

К 20 января в Китае официально подтвердили 224 случая пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Один случай заболевания зафиксирован в Японии, два — в Таиланде, один — в Южной Корее. От вируса скончались три человека в Ухане.