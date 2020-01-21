Ростов-на-Дону, 21 января 2020, 18:15 — REGNUM Внеплановую посадку совершил самолёт Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Платов» в городе Ростове-на-Дону. Об этом 20 января сообщает агентство «Интерфакс-Юг».
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100, совершавший перелёт по маршруту Краснодар — Нижний Новгород, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту самолёта находятся, по предварительным данным, 88 пассажиров и 5 членов экипажа.
Причиной вынужденной посадки авиаборта названа техническая неисправность. Согласно предварительной информации, в самолёте сработал датчик расхода топлива.
Информация о пострадавших в результате инцидента не сообщалась. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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