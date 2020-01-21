Москва, , 15:10 — REGNUM В России в конце 2019 года в предновогодние дни было незаконно срублено почти 10 тыс. ёлок и деревьев хвойных пород, сообщили Минприроды РФ.

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Ущерб лесам, составил более 18 млн рублей. В правоохранительные органы направлено 129 материалов по фактам нарушений для возбуждения уголовного дела.

На «черных лесорубов» наложено 98 административных штрафов на сумму 500 тыс. рублей. Больше всего количество нарушений о зафиксировано в Амурской и Иркутской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодняя ель для Москвы была срублена 13 декабря в Бородинском лесопитомнике. Высота главной ёлки России составила 25 метров.

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