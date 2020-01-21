Горно-Алтайск, , 11:33 — REGNUM На территории Республики Алтай продолжает активно распространяться ВИЧ-инфекция. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за 2019 год здесь выявлено 114 новых заболевших.

Снижение темпов прироста по сравнению с 2018 годом составило 5%.

«Показатель распространенности ВИЧ в Республике Алтай ниже, чем в целом по стране, однако новые случаи продолжают активно выявляться как в Горно-Алтайске, так и в районах», — отметили в ведомстве.

Всего к настоящему времени в республики зарегистрировано более тысячи ВИЧ-инфицированных. При этом на диспансерном учете в регионе состоит 699 пациентов с этим диагнозом. Больше всего больных в Горно-Алтайске, Турачакском, Чемальском и Майминском районах.

Женщины составляют более 40% от всех заболевших, а от ВИЧ-инфицированных матерей на Алтае в 2019 году родились 24 ребёнка.

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