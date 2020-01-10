Петропавловск-Камчатский, , 05:05 — REGNUM В 2019 году на Камчатке выявили 118 новых случаев ВИЧ-инфекции, в том числе два ребёнка в возрасте до года.

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Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по вновь выявленным случаям составил 37,5% и увеличился по сравнению с 2018 годом на 1,9%. Динамика выявления новых случаев ВИЧ-инфицирования указывает на снижение заболеваемости, пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В числе инфицированных — 108 жители Камчатки, 7 — из других регионов России, трое — граждане Узбекистана.

Из 85 492 обследованных за год, инфицированными оказались 72 мужчины, 44 женщины и два ребёнка в возрасте до одного года.

Гетеросексуальные контакты являлись наиболее частым путём передачи вируса — 59,3%; заражение от введения наркотиков произошло в 37,3%, на третьем месте гомосексуальный и вертикальный пути заражения — по 1,7%.

В 2019 году рожали 12 ВИЧ-инфицированных женщин, в 2018-м — 9. Все дети взяты под диспансерное наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме зафиксировано 712 ВИЧ-инфицированных, выявлено 34 новых случая заражения.