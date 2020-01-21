Нюрба, Якутия, , 11:32 — REGNUM В Нюрбинском следственном управлении СУ СК России по Якутии расследуется уголовное дело в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей, которых обвиняют в изнасиловании с угрозой убийства, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В ходе следствия выяснилось, что 14 января 2020 года 21-летняя девушка встретилась с одним из обвиняемых и вместе с ним на улице распивала спиртные напитки. После чего мужчина предложил ей продолжить «праздник» у его знакомого в квартире.

Она согласилась. Далее в ходе застолья приятели вступили между собой в преступный сговор и, угрожая девушке убийством ножом, изнасиловали её, а также совершили насильственные действия сексуального характера.

Позже пострадавшей удалось выбежать из квартиры и сообщить о произошедшем в полицию.

Оба насильника были задержаны «по горячим следам». Один заключён под стражу, второй — под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что подозреваемые имеют солидный стаж отсидки в местах лишения свободы: шесть судимостей у одного и три судимости — у другого.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2019 году уровень преступности снизился, но увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений — в частности, убийств и покушений на убийство, изнасилований.