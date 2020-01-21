Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM В столице Среднего Урала кондуктор выгнала 15-летнюю девочку, у которой не хватило одного рубля на проездной билет. Об этом говорится на странице сообщества «Мой любимый Екатеринбург» в Facebook.

Как сообщила мать школьницы Елена Ф., за подростка даже хотела заплатить другая пассажирка, но кондуктор наотрез отказалась брать у неё деньги.

«Высадила ребенка за две остановки до дома, она шла 15 минут. Пришла с ледяными руками, после месячной ангины, второй день как в школу вышли», — возмущается женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года в Екатеринбурге высадили из маршрутки подростка-инвалида. Ребёнок оплатил проезд, но кондуктор потребовал от мальчика покинуть автобус. Добавим, подобные случаи в городе происходят регулярно.

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