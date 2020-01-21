Барун-Хемчикский район, , 09:01 — REGNUM Бухгалтер управления образовании администрации Барун-Хемчикском района Тувы нелегально торговала спиртным. Об этом заявил министр внутренних дел республики Юрий Поляков на аппаратном заседании регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Преступление было раскрыто благодаря мероприятиям в рамках ранее возбужденного уголовного дела о ввозу в Туву десяти тонн алкоголя. У чиновницы полицейские обнаружили более 200 литров спиртсодержащей продукции, предназначенной для реализации.

В администрации района пообещали, что бухгалтер будет уволена.

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