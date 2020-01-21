Сана, , 09:02 — REGNUM В результате столкновения вооруженных сил Йемена с хуситами погибли десятки повстанцев, об этом 21 января сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, бои проходили неподалеку от столицы государства, города Сана. Многие хуситы получили ранения.

Как отмечается в сообщении, среди убитых хуситов присутствовали высокопоставленные командиры.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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