Владивосток, , 08:09 — REGNUM В международном аэропорту Владивостока усилены меры санитарного контроля лиц, прибывающих из стран Юго-Восточной Азии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

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Меры профилактики направлены на недопущение въезда на территорию России заражённых людей, которые могут являться переносчиками коронавируса, в последние дни имеющего широкое распространение на территории Китая. Реализацией этих мер занимаются специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роспотребнадзора не исключают проникновения в Россию коронавируса из Китая.