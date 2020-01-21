Москва, , 05:41 — REGNUM Проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вместе с тем, вероятность его широкого распространения в России специалисты оценили как низкую. Сегодня, по сообщению ведомства, в стране усилен санитарно-эпидемиологический контроль, который позволит предотвратить его распространение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 января 15 медработников города Ухань в центральном Китае заразились новым типом коронавируса, еще один находится с подозрением на заболевание. В настоящее время в Китае зафиксировано четыре смертельных исхода в результате заболевания.

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