Хабаровск, , 06:00 — REGNUM Под арестом останутся фигуранты уголовного дела о пожаре в детском палаточном лагере Холдоми под Хабаровском, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы Хабаровского Краевого суда.

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Под арестом останутся директор лагеря Холдоми Максим Кузнецов и собственник комплекса Виталий Бурлаков. Они будут содержаться под стражей. Под домашним арестом остаётся и начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ ГУ МЧС Хабаровского края по Солнечному району Эдуард Новгородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере Холдоми под Хабаровском произошёл пожар. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись. В огне погибла девочка 2008 года рождения. Ещё трое детей умерли в больнице от ожогов. Выяснилось, что лагерь работал незаконно.