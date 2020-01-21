Владивосток, , 05:29 — REGNUM Во Владивостоке в 2020 году будут ликвидированы 17 мест систематической концентрации дорожно-транспортных происшествий, выявленных городской мэрией совместно с ГИБДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На выявленным местах планируется провести работы, которые позволят снять напряженность с этих участков, устранить причины для возникновения дорожно-транспортных происшествий. Здесь планируется установить светофоры, оборудовать пешеходные переходы, сделать леерное ограждение.

Как сообщало ИА REGNUM, аварийность на дорогах Приморья растёт вместе с количеством контролирующих видеокамер.