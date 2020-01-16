Владивосток, , 11:12 — REGNUM В настоящее время на дорогах Приморья установлено и работают 77 камер фото — видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД Приморья.

Читайте также: В Калуге на 51% выросло количество погибших и пострадавших в ДТП

В том числе 28 стационарных камер и 2 мобильные камеры действуют во Владивостоке. За первые 9 месяцев 2019 года всеми камера Приморья на рубежах фото‑ и видеофиксации было зафиксировано 829 639 нарушений, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По выявленным нарушениям были возбуждены административные производства. Сумма наложенных штрафов составила более 250 млн рублей. В ближайшее время будет закуплено и установлено ещё 18 камер.

В тоже время, по данным краевого ГИБДД за 9 месяцев 2019 года аварийность на дорогах края выросла почти на 20%. Вырос и показатель травм и смертей при дорожно-транспортных происшествиях более чем на 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, на 51% выросло количество погибших и пострадавших в ДТП в Калуге.