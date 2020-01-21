Новосибирск, , 03:23 — REGNUM Пожар в крематории Новосибирска на улице Фрунзе, охвативший около 300 квадратных метров, локализован. Об этом 20 января сообщает «Новосибирск онлайн» со ссылкой на Управление МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:11 по местному времени (19:11 мск). Пожар был ликвидирован в течение 40 минут. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в городе Томске из-за пожара на территории пилорамы погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области в частном кирпичном гараже произошел пожар