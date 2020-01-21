Ростов-на-Дону, , 00:22 — REGNUM В Ростове-на-Дону обнаружена противопехотная мина времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В экстренные службы сообщение об опасной находке в Октябрьском районе поступило 19 января. Выяснилось, что боеприпас был обнаружен на улице Таганрогской «при проведении работ по прокладке кабеля в траншее».

До прибытия на место происшествия полицейских и взрывотехников территорию оцепили. В настоящее время опасная находка ликвидирована.