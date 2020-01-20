Омск, , 15:01 — REGNUM Следствие проверяет информацию о том, что 17-летний подросток сбежал из школы-интерната в Омске из-за побоев и травли. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в следственном управлении СКР по Омской области.

Информация о побеге подростка ранее появилась в омских массмедиа.

Следователи проверят указанные факты, в том числе о незаконных действиях сотрудников школы-интерната. Также они выяснят причины побега подростка и условия его жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения готовит меры по защите детей от травли в интернете.