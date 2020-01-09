Москва, , 15:11 — REGNUM В школьную программу по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) включат раздел по безопасности в интернете, чтобы школьники учились распознавать, предупреждать и предотвращать киберугрозы. Об этом говорится в ответе Министерства просвещения на запрос Общественной палаты России о введении соответствующего курса в школьную программу, передают 9 сентября «Известия».

Работа по этому направлению идёт в рамках исполнения поручения президента от 26 февраля 2019 года.

В 2019 году специалисты зафиксировано 638 случаев травли в интернете (кибербуллинга), которые получили достаточно широкий общественный резонанс отметила, глава комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

По её словам, основными интернет-площадками, где чаще всего встречается травля в сети по-прежнему остаются Вконтакте и YouTube — и это одна из ключевых опасностей, с которыми сталкиваются школьники в интернете.

«Чаще всего кибербуллинг процветает в анонимных сообществах. Во Вконтакте это, например, группы «Подслушано» конкретного образовательного учреждения или городского микрорайона», — указала она.