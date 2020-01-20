Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM В управлении МВД по Нижегородской области проводится проверка по факту гибели мужчины, которому стало плохо в одном из автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, процессуальное решение будет принято в ближайшие дни, сообщает портал nn.ru.

ИА REGNUM напоминает, о трагическом происшествии в социальных сетях рассказал сын погибшего мужчины. По его словам, 12 января его отец сел в автобус, следовавший по маршруту №69. Внезапно ему стало плохо, и он упал в проходе транспортного средства. Попутчики помогли мужчине сесть на сиденье, однако водитель с кондуктором высадили мужчину на остановке «улица Героя Степанова», видимо, приняв его за пьяного. Через некоторое время мужчина скончался. Скорую помощь так никто и не вызвал.