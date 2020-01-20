Багдад, , 13:08 — REGNUM В результате акций протеста в Ираке погибли по меньшей мере два человека, об этом 20 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, жертвы появились после столкновений в центре Багдада — силовики пытались деблокировать транспортные магистрали, перекрытые демонстрантами.

Отмечается также, что ранения получили свыше 60 человек, в настоящее время все они госпитализированы.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. В ходе беспорядков погибли свыше 500 человек, пострадали около 17 тыс.

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