Гатчина, Ленинградская область, , 11:15 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области двое 15-летних подростков из Петербурга изнасиловали 23-летнюю местную жительницу, оператора одного из почтовых отделений. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая сообщила о преступлении 19 января и рассказала полицейским, что 18 января около 23:50 в частном доме в садоводстве «Старые Черницы» Гатчинского района малознакомые ей молодые люди изнасиловали ее. Органами СКР по Ленобласти было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании.

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января группа мужчин и женщин, а также двое подростков находились на территории дачного участка в садоводстве, где взрослые распивали спиртное.

«Воспользовавшись беспомощным состоянием одной из гостей, уснувшей в летней кухне, подростки поочередно изнасиловали ее», — отметили в СУ СКР по Ленобласти. По делу проводятся оперативно-следственные действия, подростки задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Как отмечают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, задержанные являются учащимися из Петербурга.