Ломоносов, Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В пригороде Санкт-Петербурга мужчина из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов в воздух из салона автомобиля. Полицейские Петродворцового района вычислили хулигана и задержали его.

Стрельбы раздалась 19 января около 22:00 у дома 39 по Ораниенбаумскому проспекту в г. Ломоносов (входит в состав Санкт-Петербурга). Было установлено, что «стрелок» ехал на автомобиле Mercedes серого цвета,

Этот автомобиль был обнаружен в ночь на 20 января на улице Победы, машина принадлежит мужчине, 1993 года рождения. Водитель задержан.

«В ходе осмотра салона указанного автомобиля обнаружено и изъято: охолощенный пистолет, магазин к пистолету, руководство по его эксплуатации. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в середине января 2020 года в Петербурге был вынесен приговор по уголовному делу в отношении выходца с Северного Кавказа, устроившего стрельбу из охолощенного автомата Калашникова из автомобиля на Московском проспекте. Эта хулиганская выходка вызвала возмущение горожан, а ее «автору» даже пришлось публично извиняться на камеру.

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