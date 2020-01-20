Горно-Алтайск, , 10:21 — REGNUM Качество работ по очистке столицы Республики Алтай от снега всё ещё оставляет желать лучшего. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, из-за завалов снега на улицах и подходах к зданиям четыре человека за неделю получили травмы различной степени тяжести.

Некачественная расчистка дорог также приводит к повышенной аварийности. Кроме того, это доставляет неудобства матерям с маленькими детьми, пенсионерам. В связи с этим специалисты призвали горожан смелее отстаивать свои права на благоприятные условия проживания.

«При получении травм в результате падений на скользких улицах требуйте компенсации причиненного вреда. Если в досудебном порядке взыскать компенсацию не получается, мы поможем составить исковое заявление в суд», — отметили в управлении.

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