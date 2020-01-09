Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM В Республике Алтай завершилось судебное разбирательство по поводу скользких тротуаров, из-за которых местная жительница получила травму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Женщина сломала ноги, поскользнувшись на обледенелой остановке в Горно-Алтайске в феврале 2019 года. В результате ей потребовались операция и длительное лечение для восстановления здоровья.

«Падение произошло по вине муниципального учреждения, отвечающего за уборку территории. Остановка не была очищена ото льда, не была посыпана песком, в результате чего образовалась наледь», — отметили в управлении.

Суд согласился с доводами потерпевшей и специалистов Роспотребнадзора. В итоге судья постановил взыскать с муниципального учреждения 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, и ещё 8 тыс. — материальных убытков.

Отмечается, что с первого января 2020 года в столице республики из-за неочищенных улиц пострадали семь человек. В управлении призвали их смелее отстаивать свои права на благоприятные условия проживания и требовать компенсаций при получении травм.

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