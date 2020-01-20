Владивосток, , 08:09 — REGNUM Штрафы, наложенные на мусорную компанию, занимающуюся вывозом мусора из Ленинского и Первомайского районов Владивостока, превысили 7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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При этом, как отметила зампред краевого правительства Елена Пархоменко, сумма штрафов продолжает расти, так как компания «ДальЭко» не справляется со взятыми на себя обязательствами.

«С компаниями, не справляющимися со своими контрактными обязательствами, могут быть расторгнуты договора, а сами фирмы в таком случае будут внесены в список недобросовестных. Это не позволит им в будущем участвовать в конкурсных процедурах», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток стал жертвой нерасторопности мусорного оператора, взявшего на себя невыполнимые обязательства: два района города буквально утопают в мусоре.