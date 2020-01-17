Владивосток, , 07:38 — REGNUM На фоне творящегося коллапса с вывозом мусора во Владивостоке региональный оператор, следуя требованию краевого правительства, пообещал исправить ситуацию к концу текущей недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Задачу отладить работу по вывозу мусора профильным ведомствам поставила председатель краевого правительства Вера Щербина. Как доложила зампред правительства Елена Пархоменко, ситуация в настоящее время практически разрешилась.

«Ведётся постоянный мониторинг микрорайонов, составляются акты для последующего перерасчёта гражданам оплаты за мусор», — пояснила зампред Елена Пархоменко.

С начала года группировку машин, занимавшихся вывозом мусора из двух районов Владивостока, удалось нарастить с 13 единиц до 60. В несколько раз выросли объёмы вывозимого мусора: если 1 января было вывезено 11 тонн, то 16 января в течение дня было вывезено 278 тонн, сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за нерасторопности подрядчика, взявшего на себя обязательства по вывозу мусора, во Владивостоке с начала 2020 года случился настоящий мусорный коллапс: мусорные площадки не убирались в течение нескольких дней, прокуратура выявила более 200 таких точек.