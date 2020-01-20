Большой Камень, Приморский край, , 08:04 — REGNUM В Большом Камне нарастает волна народного негодования: в социальных сетях люди жалуются на чрезмерную запылённость городских улиц и отсутствие реакции со стороны руководства города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях Приморья распространяются фото видов города Большой Камень, где всё покрыто белой пылью. Пыль появляется на улицах города от бесконтрольного движения большегрузных машин, работающих на строительстве судостроительной верфи «Звезда».

"Если раньше власть как-то могла договариваться со «Звездой», чтобы та чинила дороги и боролась с пылью, то нынешний глава оказался вообще не способным к диалогу», — жалуются пользователи соцсетей.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко уже ставил на вид главе города Большой Камень Александру Андрюхину его неспособность управлять городом, однако градоначальник продолжает усугублять и без того тяжелую ситуацию.