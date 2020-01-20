Посёлок городского типа Шаля , Свердловская область, , 06:26 — REGNUM В свердловском посёлке Сылва экстренно эвакуировали обитателей интерната для престарелых граждан. Причиной стал пожар, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

На первом этаже двухэтажного здания по улице Ленина, 14 находится фельдшерско-акушерский пункт, а на втором — отделение круглосуточного пребывания людей преклонного возраста. И на втором этаже в одной комнате загорелся матрас.

Людей срочно эвакуировали и временно разместили в школе. А пожарные за три минуты справились с огнём. Пострадавших нет. Причина Чп выясняется.