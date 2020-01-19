Новосибирск, , 18:25 — REGNUM Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Новосибирской области. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Колывань в частном жилом доме. Все пострадавшие были госпитализированы с лёгкой степенью отравления угарным газом.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, причиной отравления людей могла стать неисправность печного оборудования в доме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении угарным газом двоих взрослых и пятерых детей в Минусинском районе Красноярского края.

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