Пекин, , 09:46 — REGNUM Ещё 17 случаев заражения новым типом коронавируса было выявлено в провинции Хубэй в Китае. Об этом 19 января сообщает комитет по вопросам здравоохранения города Ухань.

Общее число заболевших официально достигло 62 человек. Среди 17 человек, у которых выявлен новый тип коронавируса, 12 мужчин и пять женщин. Возраст пациентов от 30 до 79 лет.

Трое заболевших находятся в тяжёлом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается врачами как стабильное. Взяты под наблюдение лица, находившиеся в контакте с заболевшими.

На сегодняшний день зафиксировано два случая летального исхода в результате заболевания неизвестным коронавирусом. При этом пока не зарегистрировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Выявлены несколько случаев заболевания вирусом в Таиланде и Японии, все заболевшие посещали города Ухань. Предполагается, что люди могли заразиться вирусом от морепродуктов на местном рынке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ВОЗ, выявленный в Китае новый коронавирус практически не изучен, его источник также остаётся неизвестным.

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