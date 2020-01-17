Пекин, , 23:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали сейсмологи на северо-западе Китая. Об этом 17 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 16:05 по всемирному координированному времени (19:05 мск). Эпицентр подземной стихии находился в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 88 километрах к востоку от населённого пункта Арзак и в 103 км от города Каши с населением более 270 тыс. человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине 9,3 км.

Информация о возможных пострадавших либо разрушениях не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,6, которое произошло на северо-западе Китая.

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