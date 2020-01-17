Аресибо, Пуэрто-Рико, , 20:39 — REGNUM Более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за череды землетрясений в Пуэрто-Рико. Об этом 17 января сообщил журналистам в ходе пресс-конференции госсекретарь Пуэрто-Рико Эльмер Роман.

По данным Романа, около 8,2 тысячи человек находятся в государственных приютах, но ещё больше людей находится в неофициальных убежищах. Всего свои дома из-за подземных толчков покинули около 20 тыс. человек. Люди предпочитают спать не в доме, а на улице.

Как пояснил Роман, большая часть людей, пришедших в приюты, сделала это из-за «эмоциональных травм», люди не хотят находиться в своих домах ночью, а предпочитают быть на улице, где они чувствуют себя в большей безопасности. В Пуэрто-Рико объявлено чрезвычайное положение.

Серия землетрясений магнитудой до 6,6 произошла в Карибском море возле берегов Пуэрто-Рико. В результате подземных толчков была нарушена система энергоснабжения, инфраструктура и разрушена часть жилых домов. 3,5 тысячи человек были лишены энергоснабжения. Из-за землетрясений вышла из строя электростанция «Коста-Сур» в городе Гуаянилья, которая вырабатывает почти треть потребляемой на острове электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Пуэрто-Рико Ванду Васкет Гарсед обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу.

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