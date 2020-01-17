Балыкчи, Киргизия, , 20:17 — REGNUM Житель Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Киргизии стал фигурантом уголовного дела об убийстве занесенного в Красную книгу животного и захвате заложников, передает пресс-служба госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства республики.

Браконьер оказал сопротивление сотрудникам департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий, пытавшимся задержать его за убийство барана Марко Поло.

Мужчина, угрожая работникам ведомства огнестрельным оружием, скрылся с места преступления на лошади, захватив с собой тушу краснокнижного архара, а затем вернулся вместе со своим знакомым и взял двух сотрудников гослесхоза в заложники.

При этом браконьер попытался избавиться от доказательств совершенного им преступления — отобрал у егеря и работника природоохранного ведомства мобильные телефоны и стер видеозаписи с кадрами его задержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья» и «Уничтожение животных». Теперь браконьеру грозит штраф в размере 1 млн сомов (881 тысяча рублей) и лишение свободы на срок до двух с половиной лет.