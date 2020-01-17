Улан-Удэ, , 14:33 — REGNUM Несмотря на снижение общего количества пожаров в 2020 году, в Бурятии резко выросло число жертв огня. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве гражданской обороны и ЧС, с начала года здесь погибли девять человек, тогда как за аналогичный период 2019 года — пятеро.

Такие данные озвучили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2020 году.

«Рост гибели и травмирования людей произошёл на территории г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск и г. Северобайкальск Республики Бурятия», — отметили в агентстве.

Основными причинами смертельных пожаров остаются неосторожное обращение с огнём, из-за которого происходит 59% всех возгораний, а также нарушения при эксплуатации электрооборудования и печей.

Зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской в связи с этим потребовал усилить пожарно-профилактическую работу.

«Мы не должны терять людей!» — отметил он.

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