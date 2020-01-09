Улан-Удэ, , 11:49 — REGNUM Спасатели в Бурятии подводят итоги новогодних каникул. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, благодаря принятым мерам не допущены пожары в местах проведения массовых мероприятий, а также не допущены инциденты с пиротехникой.

Тем не менее, жертв избежать не удалось. Так, на территории Бурятии с первого января произошло 80 пожаров, в которых погибли шесть человек. Ещё семеро получила травмы различной степени тяжести.

«Основной причиной пожаров с гибелью людей стало неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении», — отметили в МЧС.

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