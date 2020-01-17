Москва, , 12:46 — REGNUM Утром 17 января в шесть районных судов Москвы поступило сообщение о минировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В Чертановский, Пресненский, Хорошевский, Таганский, Никулинский, Басманный суд сегодня поступала информация о минировании, суды были эвакуированы. К работе вернулись: Чертановский, Пресненский, Хорошевский, Таганский», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и других городах России с конца ноября 2019 года продолжается волна «минирований». Анонимные сообщения поступают почти ежедневно.