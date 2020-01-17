Бишкек, , 11:31 — REGNUM В Киргизии пьяный сотрудник милиции устроил стрельбу из табельного оружия в одном из столичных баров. Суд избрал для него в качестве меры пресечения домашний арест, передает «Kaktus.media».

По имеющейся у силовиков информации, милиционер, отдыхавший со своими друзьями в караоке-баре, вступил в конфликт с группой молодых людей. Во время разборок он, будучи в нетрезвом состоянии, выстрелил в одного из оппонентов из табельного пистолета.

Мужчине удалось увернуться от выстрела и он не пострадал. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.

Впоследствии выяснилось, что стрелявшим оказался сотрудник службы криминальной милиции УВД Октябрьского района столицы Киргизии. Он был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности. Против него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Первомайский районный суд Бишкека избрал в отношении задержанного милиционера меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.