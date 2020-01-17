Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM Следователями в Бурятии возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства в исправительной колонии №2. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой.

Ранее заключённые пожаловались омбудсмену, что их обложили данью, угрожая убийством или причинением вреда здоровью. В колонии была проведена прокурорская проверка, по итогам которой информация подтвердилась.

«В деятельности ФКУ ИК-2 выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части несоблюдения режимных требований, некачественного проведения обысковых мероприятий и личной безопасности осужденных», — отметили в аппарате.

Прокурор внёс представление начальнику колонии, а также взял на контроль расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам самих осуждённых, у них вымогают деньги заключённые «отрицательной направленности». Ранее они пытались жаловаться заместителю начальника колонии, однако должных мер после этого принято не было.

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