Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM Заключённые исправительной колонии №2 в Бурятии жалуются на вымогательство и угрозу жизни и здоровью. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в республике.

В ходе личной беседы с омбудсменом Юлией Жамбаловой осуждённые сообщили, что у них вымогают деньги заключённые «отрицательной направленности», угрожая в противном случае убить или покалечить.

«Денежные средства перечислялись как самими осужденными, так и их родственниками. При обращении к заместителю начальника колонии он должных мер не принял», — добавили в аппарате.

Уполномоченный считает, что это может свидетельствовать о недостатках в организации режима и надзора в колонии. По словам начальника учреждения, он не знал о происходящем, но обещал принять меры. В пресс-службе Управления УФСИН по Бурятии также сообщили, что в администрацию колонии заключённые не обращались. В настоящее время в колонии начата проверка.

Информация об инциденте также направлена прокурору республики и в дирекцию ФСИН России.

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