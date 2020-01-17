Петропавловск-Камчатский, , 08:05 — REGNUM В 2019 году с Камчатки выдворили 176 нелегальных мигрантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе судебных приставов региона.

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Подавляющее большинство нарушителей российского миграционного законодательства — граждане Узбекистана, Киргизии, Армении, Украины и Казахстана. Приехав на полуостров, они получали временное разрешение на работу, но по его окончании на родину к себе не возвращались.

Согласно законодательству РФ, выдворенным с территории России иностранцам въезд в страну будет запрещен на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии силовики задержали лидера киргизской диаспоры. Его обвиняют в организации незаконной миграции. У него были изъяты паспорта и деньги.